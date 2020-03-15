У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще четверо осіб



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З 14 березня у Чернівецькій області впроваджено надзвичайний стан через коронавірус

З підозрою на коронавірус у Чернівецькій області госпіталізовано чотири особи.

Про це повідомили в пресслужбі ОДА в зведенні відомих даних щодо ситуації з поширенням коронавіруса в області за неділю, 15 березня.

«Сьогодні, станом на 19:00, із підозрою на коронавірус госпіталізовано 4 осіб:

⁃ чоловіка, який контактував із особою, що також має підозру на наявність COVID-19;

⁃ матір із дитиною, які також є контактними особами;

⁃ чоловіка з історією подорожі до країни, де зафіксовано коронавірус», — повідомили у пресцентрі ОДА.

Щодо вже підтверджених двох випадків захворювання на коронавірус у області, то в ОДА повідомили, що один пацієнт отримує необхідне лікування, його не лихоманить. Щодо іншого пацієнта, то він також отримує необхідне лікування.

«Його стан також покращився, не лихоманить», — додають у облдержадміністрації.

Зазначається, що за хворими здійснюють цілодобовий нагляд.

Нагадаємо, з 14 березня у Чернівецькій області впроваджено надзвичайний стан через коронавірус.

Зокрема, сьогодні, 15 березня, під час засідання обласного штабу з ліквідації наслідків НС визначили стандарт надання соціальної підтримки одиноким особам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, «оскільки саме ця категорія населення є найбільш вразливою до коронавірусної інфекції».

Нагадаємо, в міжнародний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.

15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.