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    У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще четверо осіб

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    У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще четверо осіб

    З 14 березня у Чернівецькій області впроваджено надзвичайний стан через коронавірус

    З підозрою на коронавірус у Чернівецькій області госпіталізовано чотири особи.

    Про це повідомили в пресслужбі ОДА в зведенні відомих даних щодо ситуації з поширенням коронавіруса в області за неділю, 15 березня.

    «Сьогодні, станом на 19:00, із підозрою на коронавірус госпіталізовано 4 осіб:

    ⁃ чоловіка, який контактував із особою, що також має підозру на наявність COVID-19;
    ⁃ матір із дитиною, які також є контактними особами;
    ⁃ чоловіка з історією подорожі до країни, де зафіксовано коронавірус», — повідомили у пресцентрі ОДА.

    Щодо вже підтверджених двох випадків захворювання на коронавірус у області, то в ОДА повідомили, що один пацієнт отримує необхідне лікування, його не лихоманить. Щодо іншого пацієнта, то він також отримує необхідне лікування.

    «Його стан також покращився, не лихоманить», — додають у облдержадміністрації.

    Зазначається, що за хворими здійснюють цілодобовий нагляд.

    Нагадаємо, з 14 березня у Чернівецькій області впроваджено надзвичайний стан через коронавірус.

    Зокрема, сьогодні, 15 березня, під час засідання обласного штабу з ліквідації наслідків НС визначили стандарт надання соціальної підтримки одиноким особам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, «оскільки саме ця категорія населення є найбільш вразливою до коронавірусної інфекції».

    Нагадаємо, в міжнародний аеропорт  «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.

    15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

    Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.

    надзвичайний стан Чернівецька область вірус коронавірус
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