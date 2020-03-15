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    Голова європейської дипломатії відклав візит в Україну через коронавірус

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    Жозеп Боррель&nbsp;відклав візит в Україну через коронавірус - Голова європейської дипломатії відклав візит в Україну через коронавірус
    Жозеп Боррель відклав візит в Україну через коронавірус
    Фото: АР

    Боррель повинен був почати свій візит в Україну 15 березня

    Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відклав свій запланований візит в Україну через поширення коронавірусу в Європі, але нагадав, що ЄС ніколи не визнає анексії Криму.

    Про це Боррель сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства ЄС.

    «ЄС продовжить рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її реформаторські зусилля. ЄС вітає кроки українського керівництва щодо вирішення конфлікту на сході країни і навколо Криму. З огляду на майбутню шосту річницю незаконної анексії Кримського півострова ЄС підтверджує, що не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією», – йдеться в повідомленні.

    Боррель повинен був почати свій візит в Україну 15 березня.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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