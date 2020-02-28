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    У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі

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    У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі - У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі
    У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі
    Фото: Erhan Elaldı / AA

    Протестувальники звинувачують Росію в підтримці режиму Асада

    У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, внаслідок авіаудару армії Асада по Ідлібу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.

    Протестувальники скандують наступні гасла: «Сирія стане могилою для Росії», «Росія - вбивця, Путін - вбивця».

    «Ми стоїмо тут проти злочинів, які ви вчиняєте. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу», - заявив один із протестувальників.

    Наразі генеральне консульство Росії оточили силовики.

    Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

    Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

    За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

    Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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