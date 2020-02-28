У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі Фото: Erhan Elaldı / AA

Протестувальники звинувачують Росію в підтримці режиму Асада

У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, внаслідок авіаудару армії Асада по Ідлібу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.

Протестувальники скандують наступні гасла: «Сирія стане могилою для Росії», «Росія - вбивця, Путін - вбивця».

«Ми стоїмо тут проти злочинів, які ви вчиняєте. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу», - заявив один із протестувальників.

Наразі генеральне консульство Росії оточили силовики.

Turkey: Idlib attack protested outside Russian mission pic.twitter.com/TH4C1yPfMK — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

Читайте також: