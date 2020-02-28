Російська авіація атакувала турецьких військових у Сирії: 22 загиблих



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Російські бомбардувальники, спільно з сирійськими ВПС, завдали потужний удар по колоні турецької військової техніки

Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. В

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Зазначається, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 27, 2020

В соцмережах повідомляється, що кілька годин тому російські бомбардувальники, спільно з сирійськими ВПС, завдали потужний удар по колоні турецької військової техніки на півдні сирійської провінції Ідліб, в результаті якого виявилися знищені турецькі військові вантажівки зі зброєю, боєприпасами, уніформою, продуктами тощо.

За попередніми даними , ударом опинилися знищені не менше 8 транспортних засобів, при цьому виявилися поранені кілька турецьких військовослужбовців

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки. На ній під керівництвом президента Реджепа Ердогана буде вирішуватися питання реакції на такі дії росіян.

Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера. Доступ з цієї країни був заблокований станом на 23:30 за місцевим часом.

Британська телерадіокомпанія BBC повідомляє, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Кавусоглу вже провів переговори з секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в зв’язку з ескалацією конфлікту.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».