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    Російська авіація атакувала турецьких військових у Сирії: 22 загиблих

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    Російські бомбардувальники, спільно з сирійськими ВПС, завдали потужний удар по колоні турецької військової техніки - Російська авіація атакувала турецьких військових у Сирії: 22 загиблих
    Російські бомбардувальники, спільно з сирійськими ВПС, завдали потужний удар по колоні турецької військової техніки

    Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки

    Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. В

    Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

    Зазначається, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

    Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.

    В соцмережах повідомляється, що кілька годин тому російські бомбардувальники, спільно з сирійськими ВПС, завдали потужний удар по колоні турецької військової техніки на півдні сирійської провінції Ідліб, в результаті якого виявилися знищені турецькі військові вантажівки зі зброєю, боєприпасами, уніформою, продуктами тощо.

    За попередніми даними , ударом опинилися знищені не менше 8 транспортних засобів, при цьому виявилися поранені кілька турецьких військовослужбовців

    Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки. На ній під керівництвом президента Реджепа Ердогана буде вирішуватися питання реакції на такі дії росіян.

    Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера. Доступ з цієї країни був заблокований станом на 23:30 за місцевим часом.

    Британська телерадіокомпанія BBC повідомляє, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Кавусоглу вже провів переговори з секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в зв’язку з ескалацією конфлікту.

    Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

    Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

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