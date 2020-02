Російська авіація атакувала турецьких військових у Сирії: 22 загиблих

Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. В

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Зазначається, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr