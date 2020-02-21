Президент Туреччини закликав Путіна стримати режим Асада



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Путін і Ердоган домовилися про активізацію двосторонніх консультацій щодо Ідлібу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського лідера Володимира Путіна стримати наступ сирійського режиму в Ідлібській зоні деескалації.

Про це заявили в канцелярії турецького президента за підсумками двосторонньої телефонної розмови, пише «Анадолу».

Згідно із заявою, Ердоган підкреслив необхідність стримування режиму Башара Асада в Ідлібі і запобігання гуманітарній кризі.

Він також запевнив Путіна, що шлях до врегулювання в Ідлібі лежить через повну реалізацію Сочинського меморандуму.

У свою чергу в Кремлі заявили, що Путін в розмові з Ердоганом сказав про необхідність «безумовної поваги суверенітету і територіальної цілісності» Сирії.

Путін і Ердоган домовилися про активізацію двосторонніх консультацій щодо Ідлібу і продовжити контакти по лінії військових відомств в інтенсивному режимі.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган звинуватив Росію в «різанині» під час дій на підтримку уряду президента Сирії Башара Асада.

До слова, Туреччина перекидає спецназ до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.