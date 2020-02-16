Ердоган заявив, що Росія керує війною в Лівії на «вищому рівні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ердоган зробив ряд заяв в літаку на зворотному шляху з Пакистану

Турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

Про це передає канал NTV.

Уточнюється, що Ердоган зробив ряд заяв в літаку на зворотному шляху з Пакистану.

Він зазначив, що приватна військова компанія «Вагнер» підконтрольна кремлівському керівництву.

«Всі вони є вищими військовими чиновниками Росії, і вони керують «Вагнером«. І вони всі ще продовжують заявляти, що у них немає ніяких зв'язків (з «Вагнером»)», – заявив Ердоган.

Глава Туреччини заявив, що є фото, на якому зображений міністр оборони Росії Сергій Шойгу в одній кімнаті з главою Генштабу ВС Валерієм Герасимовим і командувачем Лівійською національною армією Халіфом Хафтаром.

«В даний час Росія керує війною на вищому рівні», - додав Ердоган.

Варто зазначити, що сама фотографія не наводиться.

Нагадаємо, 19 січня в Берліні відбулася конференція з лівійського питання, на якій затвердили всеосяжний план із врегулювання конфлікту.

Читайте також: