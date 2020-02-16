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    Ердоган заявив, що Росія керує війною в Лівії на «вищому рівні»

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    Ердоган заявив, що Росія керує війною в Лівії на «вищому рівні»

    Ердоган зробив ряд заяв в літаку на зворотному шляху з Пакистану

    Турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».

    Про це передає канал NTV.

    Уточнюється, що Ердоган зробив ряд заяв в літаку на зворотному шляху з Пакистану.

    Він зазначив, що приватна військова компанія «Вагнер» підконтрольна кремлівському керівництву.

    «Всі вони є вищими військовими чиновниками Росії, і вони керують «Вагнером«. І вони всі ще продовжують заявляти, що у них немає ніяких зв'язків (з «Вагнером», – заявив Ердоган.

    Глава Туреччини заявив, що є фото, на якому зображений міністр оборони Росії Сергій Шойгу в одній кімнаті з главою Генштабу ВС Валерієм Герасимовим і командувачем Лівійською національною армією Халіфом Хафтаром.

    «В даний час Росія керує війною на вищому рівні», - додав Ердоган.

    Варто зазначити, що сама фотографія не наводиться.

    Нагадаємо, 19 січня в Берліні відбулася конференція з лівійського питання, на якій затвердили всеосяжний план із врегулювання конфлікту.

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