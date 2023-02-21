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У столичному метро стався збій в роботі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному метро стався збій в роботі
фото з відкритих джерел

Фахівці вже працюють над вирішенням проблем

Сьогодні зранку, 21 лютого, у столичному метро стався збій у роботі. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.

Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:

  • транспортною карткою;
  • Qr-кодом, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

«Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київське метро збирається купити потяги з наскрізними вагонами. Також у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Теги: Київ громадський транспорт метро Google

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