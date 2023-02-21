У столичному метро стався збій в роботі
Фахівці вже працюють над вирішенням проблем
Сьогодні зранку, 21 лютого, у столичному метро стався збій у роботі. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.
Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:
- транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
«Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Київське метро збирається купити потяги з наскрізними вагонами. Також у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.
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