У столичному метро стався збій в роботі

Фахівці вже працюють над вирішенням проблем

Сьогодні зранку, 21 лютого, у столичному метро стався збій у роботі. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.

Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:

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транспортною карткою;

Qr-кодом, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;

безконтактною банківською карткою;

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

«Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київське метро збирається купити потяги з наскрізними вагонами. Також у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.