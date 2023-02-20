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Київське метро збирається купити потяги з наскрізними вагонами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київське метро збирається купити потяги з наскрізними вагонами
фото ілюстративне

Метрополітен планує отримати 50 наскрізних вагонів

Столичне метро збирається купити коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку потяги з наскрізними вагонами. Про це заявив начальник метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю ТСН.

«Має розпочатися другий етап процедури – наприкінці лютого відбудеться аукціон. Згідно з нашими технічними умовами, ми плануємо закупити саме наскрізні вагони. У світі вже мало хто використовує окремі вагони, а наскрізні – більш просторі та можуть вмістити більше пасажирів. Ми плануємо отримати 50 наскрізних вагонів – відповідно буде 10 поїздів», – сказав він.

Ще стільки хочуть купити в рамках проєкту «Київський міський електротранспорт» за участю Європейського інвестиційного банку.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

Теги: Київ метро електротранспорт

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