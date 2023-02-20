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Небезпека обвалення: на Виноградарі відновлено будівництво метро

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Небезпека обвалення: на Виноградарі відновлено будівництво метро
фото ілюстративне

Чіткий термін закінчення робіт наразі важко назвати

У Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. Про це повідомив начальник київського метрополітену Віктор Брагінський в інтерв’ю ТСН.ua.

Брагінський нагадав, що на початку війни та запровадження воєнного стану генпідрядник АТ «Київметробуд» повідомив київський метрополітен щодо відсутності можливості виконання робіт із будівництва метро на Виноградар. Відтоді будівництво нових станцій було зупинене. Втім, за його словами, зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи.

«Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути у безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався», – пояснив він.

Зазначається, що зараз зосереджено роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. Але наразі дуже важко назвати чіткий термін закінчення робіт. 

«На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч, вони просто можуть обвалитися. Нам потрібно, насамперед, ліквідувати техногенну небезпеку – закріпити вже збудовані тунелі і накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець», – сказав посадовець.

Один тунель між станція довжиною 1249 метрів вже збудований. Будівельники приступають до будівництва другого. 

Нагадаємо, у грудні 2021 року «Київметробуд», який є підрядником будівництва двох станцій «зеленої» гілки метро до масиву Виноградар, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.

Згодом суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету.

Теги: метро Київ будівництво

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