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    У столиці Казахстану оголосили надзвичайний стан через страшну хуртовину

    Раніше в Астані призупинив роботу міжнародний аеропорт
    Через різку зміну погоди прийнятим рішенням в столиці Республіки Казахстан Астана було оголошено надзвичайний стан природного характеру, повідомляється на сайті адміністрації міста. [READ_MORE] «На додаток до засобів життєзабезпечення в містах, таким як пожежна служба, швидка допомога, комунальні послуги, ми рекомендуємо тимчасово
    • Сьогодні, 10:30
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    Раніше в Астані призупинив роботу міжнародний аеропорт

    Через різку зміну погоди прийнятим рішенням в столиці Республіки Казахстан Астана було оголошено надзвичайний стан природного характеру, повідомляється на сайті адміністрації міста.

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    «На додаток до засобів життєзабезпечення в містах, таким як пожежна служба, швидка допомога, комунальні послуги, ми рекомендуємо тимчасово призупинити обслуговування державних установ, навчальних закладів, підприємств (ринків) і об'єктів будівництва», - сказано в повідомленні.

    Раніше в місті призупинив роботу міжнародний аеропорт.

    Додамо, що наразі в столиці Республіки Казахстан триває моторошна хуртовина, фіксується сильний вітер з поривами до 15 м/сек (64 км на годину), температура повітря 11 градусів морозу.

     

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