У столиці Молдови проходить нічний антиурядовий протест



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Фото: newsmaker Антиурядову акцію, яка пройшла в Кишиневі 26 серпня, опозиція продовжила і вночі

Кілька сотень протестувальників перебувають біля пам'ятника Штефану чел Маре

У Кишиневі в ніч на 27 серпня проходить нічний протест. Кілька сотень учасників антиурядової акції організували імпровізований концерт біля пам'ятника Штефану чел Маре.

Як повідомляє видання newsmaker, опозиціонери планують продовжити протест у понеділок, коли в Молдові відзначають День незалежності.

«Антиурядову акцію, яка пройшла в Кишиневі 26 серпня, опозиція продовжила і вночі. Біля пам'ятника Штефану чел Маре встановили один намет і влаштували імпровізований концерт. На ньому виступив молдавський репер Mani, заспівавши пісню Moldavian Dream («Молдавська мрія»), - пише ЗМІ.

Учасники акції вимагають відставки уряду, скасування закону про амністію капіталу, а також прийняти молдавський варіант закону Магнітського, ввести кримінальне переслідування за крадіжку мільярда, визнати результати виборів в Кишиневі.

Нагадаємо, учасники багатотисячного антиурядового мітингу, який пройшов у неділю в Кишиневі, прийняли резолюцію з вимогою відставки уряду.

Ввечері опозиція закликала учасників мітингу в Кишиневі залишатися на площі до понеділка.