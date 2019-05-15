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    У Судані військові та опозиція сформують новий уряд

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    У Судані військові та опозиція сформують новий уряд

    Протягом 24 годин в Судані має бути сформовано нову урядову раду, до складу якої увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції

    У Судані військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду після повалення авторитарного президента країни Омара аль-Башира та формування тимчасової урядової ради.

    Обидві сторони домовилися щодо трирічного терміну перехідного періоду, заявив представник військової ради в середу, 15 травня.

    Протягом 24 годин має бути сформовано нову урядову раду, до складу якої увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції. 

    Нагадаємо, на початку квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці.

    Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору.

    У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

    Колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.

    Джерело: DW

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