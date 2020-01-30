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    У Сумах через негоду маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів

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    У Сумах через негоду маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів

    Медики швидкої допомоги оглядають пасажирів, щоб визначити попередні діагнози та надати допомогу чи транспортувати до лікарні

    У Сумах маршрутний автобус через несприятливі погодні умови допустив зіткнення з опорою електромережі, внаслідок чого постраждало десять пасажирів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

    «Аварія сталася о 08:40, на перехресті вулиць Реміснича та Курська. Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі. Попередньо, в результаті аварії потерпіло десять пасажирів», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що медики швидкої допомоги оглядають пасажирів, щоб визначити попередні діагнози та надати допомогу чи транспортувати до лікарні.

    Також зазначається, що на місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП.

    За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

    ДТП Суми водій аварія
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