Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса



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Автомобіль Opel Combo отримав серйозні пошкодження Фото: Патрульна поліція Київської області

На трасі під Києвом зіткнулися легковик і вантажівка

З вечора вівторка у Києві та області спостерігається сильний туман.

Наразі на трасі М-05 (Київ-Одеса) видимість не більше 80 метрів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На 70-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася ДТП. «Неуважність водіїв Opel Combo та Renault Magnun призвела до дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими. Внаслідок зіткнення пасажир та водій легковика зазнали травм та були шпиталізовані до лікарні», - повідомили патрульні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади - дощ з мокрим снігом, - а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.