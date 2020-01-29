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    Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса

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    Автомобіль Opel Combo отримав серйозні пошкодження - Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса
    Автомобіль Opel Combo отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    На трасі під Києвом зіткнулися легковик і вантажівка

    З вечора вівторка у Києві та області спостерігається сильний туман.

    Наразі на трасі М-05 (Київ-Одеса) видимість не більше 80 метрів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    На 70-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася ДТП. «Неуважність водіїв Opel Combo та Renault Magnun призвела до дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими. Внаслідок зіткнення пасажир та водій легковика зазнали травм та були шпиталізовані до лікарні», - повідомили патрульні.

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    Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса
    Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса
    Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса
    Туман на дорогах: є перша ДТП з постраждалими на трасі Київ-Одеса

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади - дощ з мокрим снігом, - а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.

    Національна поліція України ДТП прогноз погоди водій Київщина автомобіль
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