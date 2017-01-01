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    У сутичках палестинців та ізраїльської поліції постраждало понад 30 людей

    7 грудня з сектора Газа в напрямку Ізраїлю було випущено три ракети
    Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медичні служби. Агентство пише, що постраждали учасники протесту, в яких поліцейські стріляли з бойової і травматичної зброї. Одна людина, за даними агентства, у критичному
    • Сьогодні, 01:09
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    7 грудня з сектора Газа в напрямку Ізраїлю було випущено три ракети

    Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на медичні служби.

    Агентство пише, що постраждали учасники протесту, в яких поліцейські стріляли з бойової і травматичної зброї. Одна людина, за даними агентства, у критичному стані.

    Крім того, 7 грудня з сектора Газа в напрямку Ізраїлю було випущено три ракети, з них до ізраїльської території долетіла одна, а дві впали на палестинській території. Інформації про постраждалих немає.

    Протести були спровоковані рішенням Дональда Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

    Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

    Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

    Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

    Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

    ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

    Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.


    США ООН армія
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