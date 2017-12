Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Про це повідомляє Reuters.

«Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю», — заявив президент США.

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.

Водночас він підписав документ, згідно з яким переїзд посольства в Єрусалим відкладається на шість місяців.

У заяві Трампа проте наголошується, що конкретні кордону суверенітету Ізраїлю в Єрусалимі повинні бути визначені в ході остаточних переговорів про статус цього міста.

