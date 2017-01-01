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    Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

    Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима
    Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим. Про це повідомляє Reuters. «Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю», — заявив президент США. Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Наразі американське посольство
    • Сьогодні, 21:13
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима

    Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю», — заявив президент США.

    Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.

    Водночас він підписав документ, згідно з яким переїзд посольства в Єрусалим відкладається на шість місяців.

    У заяві Трампа проте наголошується, що конкретні кордону суверенітету Ізраїлю в Єрусалимі повинні бути визначені в ході остаточних переговорів про статус цього міста.

    Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

    Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

    Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

    ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ розпочати підготовку до виходу країни зі складу ЮНЕСКО після того, як про таке рішення оголосили у США.

    Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.

    США Ізраїль ООН Дональд Трамп посольство
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