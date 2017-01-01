Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим. Про це повідомляє Reuters. «Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю», — заявив президент США. Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Наразі американське посольство



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Дональд Трамп

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Про це повідомляє Reuters.

«Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю», — заявив президент США.

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Наразі американське посольство розташоване у Тель-Авіві.

Водночас він підписав документ, згідно з яким переїзд посольства в Єрусалим відкладається на шість місяців.

У заяві Трампа проте наголошується, що конкретні кордону суверенітету Ізраїлю в Єрусалимі повинні бути визначені в ході остаточних переговорів про статус цього міста.

LIVE: Trump says it is time the U.S. recognizes Jerusalem as Israel's capital https://t.co/EYAj7z5vVX pic.twitter.com/PudkHmXlFu — Reuters Live (@ReutersLive) 6 грудня 2017 р.

Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ розпочати підготовку до виходу країни зі складу ЮНЕСКО після того, як про таке рішення оголосили у США.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.