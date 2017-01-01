Радбез ООН проведе засідання через рішення США щодо Єрусалиму

Рада Безпеки ООН збереться на прохання восьми держав

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. За словами дипломатів, з проханням до Генерального секретаря США Антоніо Гутерреша публічно поінформувати про засідання Ради Безпеки звернулися



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Рада Безпеки ООН збереться на прохання восьми держав

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, з проханням до Генерального секретаря США Антоніо Гутерреша публічно поінформувати про засідання Ради Безпеки звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія і Уругвай.

«ООН надала Єрусалиму особливий правовий і політичний статус, який Рада Безпеки закликала міжнародне співтовариство поважати. Ось чому ми вважаємо, що Раді необхідно терміново вирішити це питання», - заявив заступник шведського посла в ООН Карл Скау.

Резолюція Ради Безпеки, прийнята в грудні минулого року, «підкреслює, що вона не визнає ніяких змін ліній від 4 червня 1967 року, в тому числі щодо Єрусалиму, крім тих, які були узгоджені сторонами на переговорах«.

Ця резолюція була схвалена 14 голосами «за». Тоді, за адміністрації президента Барака Обами, США утрималися і не скористалися своїм правом вето.

Після виступу Трампа, генеральний секретар США Антоніо Гутерреш заявив журналістам, що він «послідовно виступав проти будь-яких односторонніх заходів, які поставили б під загрозу перспективу миру для ізраїльтян і палестинців».

«У цей момент великої тривоги я хочу дати зрозуміти: альтернативи, крім рішення двох держав, немає. Немає плану Б», - сказав він.

«Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти ізраїльським і палестинським лідерам повернутися до змістовних переговорів».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ розпочати підготовку до виходу країни зі складу ЮНЕСКО після того, як про таке рішення оголосили у США.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.