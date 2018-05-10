У сутичках в Дніпрі постраждали п’ятеро поліцейських, пошкоджені три авто

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Скріншот з відео Сутички фанатів у Дніпрі, 9 травня

З місця масових заворушень у поліцію були доставлені 27 вболівальників

У результаті конфлікту, який стався у Дніпрі між футбольними вболівальниками, були травмовані п’ять співробітників поліції та пошкоджені три поліцейські автомобілі.

Про це 10 травня повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Заворушення відбулись 9 травня після 18 години на перехресті вул. Андрія Фабра та пр. Пушкіна перед початком футбольного матчу Кубку України між командами «Динамо» та «Шахтар». З місця масових заворушень у поліцію були доставлені 27 вболівальників», - заявили в поліції.

Зазначається, що особи затриманих встановлені.

У поліції повідомили, що слідчі відпрацьовують відеоматеріали з місця сутичок. «Роль кожного, хто брав участь у бійці, буде встановлена, після чого їх діям дадуть правову оцінку», - говориться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 9 травня, у Дніпрі футбольні фанати влаштували ходу вулицями міста, під час якої між ними сталися сутички.

Також на початку другого тайму матчу фіналу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» у Дніпрі побилися вболівальники.