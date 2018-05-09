У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники

Бійка сталася поруч з центральними секторами

На початку другого тайму матчу фіналу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» у Дніпрі сталася бійка між вболівальниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». Бійка сталася поруч з центральними секторами між звичайними вболівальниками. Зазначається, що один фанат облив іншого пивом. Той вдарив його ногою в



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Бійка сталася поруч з центральними секторами

На початку другого тайму матчу фіналу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» у Дніпрі сталася бійка між вболівальниками.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Бійка сталася поруч з центральними секторами між звичайними вболівальниками. Зазначається, що один фанат облив іншого пивом. Той вдарив його ногою в голову.

Очевидці зазначають, що потерпілому фанату лікарі надають допомогу. Пізніше його забрала швидка допомога.

Раніше, у Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами перед матчем фіналу Кубка України, де мають зіграти «Динамо» та «Шахтар». Унаслідок сутичок 20 людей затримали та доставили у відділок поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.