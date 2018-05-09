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    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники

    Бійка сталася поруч з центральними секторами
    На початку другого тайму матчу фіналу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» у Дніпрі сталася бійка між вболівальниками. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». Бійка сталася поруч з центральними секторами між звичайними вболівальниками. Зазначається, що один фанат облив іншого пивом. Той вдарив його ногою в
    • Сьогодні, 22:16
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    Бійка сталася поруч з центральними секторами

    На початку другого тайму матчу фіналу Кубка України «Динамо» - «Шахтар» у Дніпрі сталася бійка між вболівальниками.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Бійка сталася поруч з центральними секторами між звичайними вболівальниками. Зазначається, що один фанат облив іншого пивом. Той вдарив його ногою в голову.

    Очевидці зазначають, що потерпілому фанату лікарі надають допомогу. Пізніше його забрала швидка допомога.

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    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники
    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники
    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники
    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники
    У Дніпрі під час матчу «Динамо»-«Шахтар» побилися вболівальники

    Раніше, у Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами перед матчем фіналу Кубка України, де мають зіграти «Динамо» та «Шахтар». Унаслідок сутичок 20 людей затримали та доставили у відділок поліції.

    Нагадаємо, у Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро фанати бійка
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