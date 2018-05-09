У Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами: відео

Перед сутичкою у поліцейського кинули петардою, той потрапив до лікарні

У Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами перед матчем фіналу Кубка України, де мають зіграти «Динамо» та «Шахтар». Унаслідок сутичок 20 людей затримали та доставили у відділок поліції. Про це у коментарі «Громадському» повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. За її словами,



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Перед сутичкою у поліцейського кинули петардою, той потрапив до лікарні

У Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами перед матчем фіналу Кубка України, де мають зіграти «Динамо» та «Шахтар». Унаслідок сутичок 20 людей затримали та доставили у відділок поліції.

Про це у коментарі «Громадському» повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

За її словами, фанати влаштували ходу вулицями міста, під час якої між ними і сталися сутички. Ніхто не постраждав.

Водночас Старчевська повідомила, що до бійки ще на початку ходи у співробітника поліції кинули петарду. Постраждалого поліцейського відправили до лікарні.

«Зараз ситуація вже більш менш контрольована. Сподіваємося, що так буде і далі», — додала речниця поліції області.

Нагадаємо, у Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.