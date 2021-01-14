У світі з’явився новий доларовий мільярдер. Він походить із Києва (фото)

У 1991 році Макс Левчин із батьками переїхали в США

Новий доларовий мільярдер народився 11 липня 1974 року в столиці України

Американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal Макс Левчин поповнив низку доларових мільярдерів. Акції його компанії Affirm різко зросли вдвічі. Тепер Макс Левчин володіє значною сумою в $2,7 мільярди, пише Forbes.

Програмісту з України належить 11% акцій Affirm. До кінця торгів 13 січня вартість цінних паперів компанії зросла до $97,24 (на 98,45 %), а капіталізація – до $23,6 мільярда. За чотири місяці вона зросла на $18 мільярдів.

Компанія Affirm дає можливість здійснювати онлайнові покупки з відстрочкою платежу через систему короткострокових споживчих кредитів. У той час, як у 2020 році обсяг електронної торгівлі різко виріс на тлі пандемії, виручка Affirm за літо підскочила на 98% у порівнянні з 2019 роком.

Новий доларовий мільярдер народився 11 липня 1974 року в Києві в єврейській сім’ї. Його батько Рафаель Левчин був поетом та художником, а мати Ельвіна Зельцман – науковицею й програмісткою. Батьки разом займалися видавничою діяльністю, перекладами художньої літератури, мультимедійними перформансами.

Макс Левчин любив у дитинстві малювати. А в співавторстві з батьком написав фантастичну прозу в книзі «Остаточний текст та інші ідилії».

У 1991-му, коли юнакові минуло 16 років, його сім’я отримала політичний притулок у США. Там Макс Левчин почав цікавитися програмуванням.

Закінчив Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн. Опісля відправився шукати роботу до Силіконової долини.

Згодом програміст з України, Ілон Маск та Пітер Тиль почали новий проєкт, який пізніше отримає назву PayPal. У 1998 році система почала працювати – вона стала настільки успішною, що банки масово стали вкладати в PayPal кошти для розвитку. Усього за рік банки інвестували у стартап додатково $20 мільйонів.

Такий успіх залучив потужного інвестора. У 2002 році PayPal купив електронний аукціон eBay. Сума угоди склала $1,5 мільярда. Частка Левчина досягла $34 мільйонів.

Проте виходець із Києва не зупинився на досягнутому – став працювати над власним проєктом, який отримав назву Slide. Це спеціальний сервіс, що допомагає в зручній формі зберігати й переглядати великий обсяг фотографій. Згодом створив Affirm.

У 2008 році Макс Левчин одружився. Його дружиною стала американка російського походження Неллі Минькова. Тепер подружжя у вільний від роботи час подорожує разом – вони вже об'їздили пів світу.