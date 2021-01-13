Улюблений бізнес пандемії. Хто найбільше заробляє в епоху коронавірусу?

Вірус не лише зупиняє бізнес, інколи він його навіть рухає

Бренди, які збільшили капіталізацію під час падіння світової економіки

Понад рік тому, у грудні 2019-го, в китайському місті Ухань були зафіксовані перші клінічні прояви нового захворювання. Трохи пізніше його назвали коронавірусною пневмонією Covid-19. Вже на початку березня 2020-го, як писав «Главком», було зрозуміло, що новий вірус підірве світову економіку. Ці прогнози почали справджуватись дуже швидко. Однак, вислів «кому – війна, а кому – мати рідна», виявився актуальним і для пандемії. Багатьом галузям і компаніям глобальний інфекційний спалах пішов лише на користь.

З 22 січня 2020 року в Ухані був запроваджений карантин, обмежено в'їзд-виїзд ще з чотирнадцяти міст, а в інших регіонах Китаю жителям було рекомендовано менше виходити на вулицю (фото: reuters)

Перші, хто не програв

Вже взимку на тлі ситуації в Піднебесній різко зросли продажі низки товарів. І мова не лише про ліки та медичні засоби. Як повідомляв Reuters, також активізувався попит на ігрові приставки, книги, килимки для йоги і презервативи.

Але по-справжньому значну вигоду від нового захворювання першими отримали виробники одноразових масок та інших засобів індивідуального захисту. В умовах, коли не було зрозуміло, що це за нова напасть і як з нею боротися, найкращим виходом було захищати органи дихання і дезінфікувати руки та поверхні.][

За даними дослідницької компанії GlobeNewswire, до кінця 2020 року обcяг світового ринку захисних масок перевищив $91 млрд. А протягом наступних п'яти років, передбачається, він виросте ще майже на 100%.

Захисна маска для курців від німецьких дизайнерів (фото: dw.com)

В умовах пандемії також зріс ринок послуг з діагностики нового захворювання: мова про нове лабораторне обладнання і тести.

Відповідно до звіту дослідницької компанії LabPulse, ринок молекулярної діагностики в 2020 році перевищив $13 млрд. Це приблизно на 5 млрд більше, ніж в 2019 році. Тобто, завдяки коронавірусу ринок виріс на 62%.

«Завдяки» новому захворюванню виріс і світовий ринок апаратів ШВЛ (штучна вентиляція легенів). Галузь, як на теперішній час, дуже перспективна. Відповідно до досліджень компанії Grand View Research, на початок 2020 року обсяги світового ринку апаратів ШВЛ оцінювався в $2,1 млрд, і зараз він росте із середньорічним темпом 4,7%. Згідно з дослідженням, це буде тривати, як мінімум, до 2027 року.

Лідери бізнесу скрутних часів

А от, хто найбільше заробив в епоху коронавірусу, так це компанії, що займаються онлайн-продажами, а також високотехнологічні IT-гіганти.

Згідно з дослідженням Financial Times «Процвітання в умовах пандемії», на першому місці в рейтингу зі 100 світових компаній – американська Amazon, яка і у 2019 році обійшла Microsoft і Apple в списку найдорожчих брендів у світі. За час карантину капіталізація компанії зросла на $401 млрд. (До епідемії вона становила $916 млрд, зростання – майже 44%, дивіться інфографіку).

Amazon безпомилково визначив головний вектор найприбутковішого сучасного бізнесу – електронна торгівля (фото: webrazzi.com)

На другому місті – Microsoft. Зараз додаток для спілкування по інтернету Teams тільки за один день використовують понад 80 млн осіб, у порівнянні з 20 млн в кінці 2019 року. Підсумок – плюс $270 млрд до капіталізації.

Apple додав собі $219 млрд, попри те, що компанія закрила більше 500 роздрібних магазинів по всьому світу. Нові iPhone, iMac і MacBook Air не не втрачають популярність. А цьому зростанню продажів сприяє той же Amazon і інші інтернет-торговці.

Причина збільшення продажів продукції автомобільної компанії Ілона Маска Tesla (+ $108 млрд до капіталізації) в розрізі епідемії коронавірусу трохи незрозуміла: мабуть, це просто інерційне продовження світової тенденції до переходу до екологічно чистої техніки.

А ось п'яте місце в рейтингу китайської компанії Tencent (+ $93 млрд), яка спеціалізується на онлайн-іграх, має цілком конкретне пояснення: дітям, поки дорослі купують презервативи і нові машини, теж треба чимось зайнятися.

Щодо Facebook (+ $86 млрд) питань взагалі не виникає. Збільшення реклами в головній світовій соціальній мережі під час коронавірусу на 39% все пояснює. Компанія запустила нові функції відеочату і прямих трансляцій, а також платформу електронної комерції Facebook Shops – прямого конкурента Amazon.

З онлайн-покупками нерозривно пов'язане і зростання капіталізації системи електронних платежів американської компанії PayPal (+ $65 млрд), яка була першою на цьому ринку.

Топ-10 брендів, які збільшили капіталізацію в умовах масового падіння світової економіки

Дані Financial Times

Online-торгівля і відео

Другу десятку рейтингу Financial Times очолила система електронної торгівлі від компанії Pinduoduo з Шанхаю (+ $55 млрд), яка зробила ставку на систему покупок за допомогою смартфонів.

На тринадцятому місці – китайська компанія Meituan Dianping (+ $54 млрд), яка спеціалізується на доставці продуктів.

Онлайн-торговці з Канади Shopify і JD.com з Китаю – відповідно на чотирнадцятому і шістнадцятому місцях: плюс $52 млрд і $44 млрд відповідно. (До речі, один з піонерів електронної комерції - Alibaba Group з Гонконгу, посідає лише №22 у списку, зростання капіталізації – $33 млрд).

У двадцятку лідерів увійшли також найбільший в світі постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа Netflix (№12, + $55 млрд) та Zoom Video (№15, + $48 млрд), без якого зараз не обходяться ні офіційні онлайн-заходи, ні віддалені уроки в школах.

Керівник Zoom Video Ерік Ян вказав дітям усього світу новий шлях до знань (фото: ft.com)

Цікаво, що першу двадцятку «найуспішніших у пандемію» замикає компанія Kweichow Moutai (+ $35,5) – найбільший в Китаї виробник алкогольних напоїв, який спеціалізується на продажу спирту і китайської горілки байцзі. Але на світовому ринку ця компанія маловідома – місце в глобальному рейтингу їй забезпечив внутрішній попит.

Квіточки фармацевтики

Потрібно відзначити, що світові фармацевтичні компанії, які зі зрозумілих причин активно зайнялися пошуком панацеї від коронавірусу, поки що особливо великих (відносно, звичайно) фінансових проривів не показують.

Так, за версією Financial Times, у топ-20 компаній, які за період карантину збільшили капіталізацію, потрапила тільки одна фармацевтична фірма. Це американська AbbVie, яка займається виробництвом ботоксу для косметичної галузі. Зростання капіталізації $37,7 млрд, номер 19 в списку.

Насправді в цьому немає нічого дивного. Час пожинати плоди з дерева коронавірусної пандемії для фармацевтів ще не настав. Поки що вони лише дивились на квіточки, розробляли вакцини, проводили їх випробування за рахунок власних коштів, грантів і урядової підтримки. Очікується, що ягідки будуть вже у 2021 році, коли розгорнеться масова вакцинація людства.

А поки що фармацевтичні компанії, що займаються розробками вакцин, в тому числі і проти коронавірусу, в рейтингу Financial Times починають з'являтися з третього десятка. Сюди потрапили (по позиціях в рейтингу):

21. Chugai Pharmaceutical, Японія. + $34 млрд.

26. Roche, Швейцарія. + $27 млрд.

29. Regeneron Pharmaceuticals, США. + $20,1 млрд.

31. Samsung Biologics, Південна Корея. + $20 млрд.

32. Novo Nordisk, Данія. + $19,8 млрд.

35. Eli Lilly, США. + $19 млрд.

36. Moderna, США. + $18 млрд.

42. Vertex Pharmaceuticals, США. + $16 млрд.

72. Celltrion, Південна Корея. + $11 млрд.

78. Hansoh Pharmaceutical, Китай. + $10,3 млрд.

79. Gilead Sciences, США. + $10,3 млрд.

82. Chongqing Zhifei Biological Products, Китай. + $10 млрд.

94. AstraZeneca, Великобританія. + $8,7 млрд.

Цікаво, але в рейтингу Financial Times не виявилося таких відомих фармацевтичних компаній, як американська Pfizer і німецька BioNTech. Втім, як зазначає у своєму дослідженні журнал Forbes (він вивчав компанії виключно з галузі охорони здоров'я, які розбагатіли на тлі пандемії коронавируса), там зростання не перевищило $5 млрд.

Замикає сотню компаній, які найбільше розбагатіли під час пандемії, американська Teladoc Health. Онлайн-консультації з лікарями допомогли їй поліпшити позиції на $8,2 млрд.

Тенденції розвитку світової економіки в епоху коронавірусу вже визначені. І навіть ймовірний зліт фармацевтичних компаній в 2021 році, швидше за все, навряд чи особливо вплине на головний тренд – процвітають дистанційна торгівля та компанії у секторі IT-технологій.

Андрій Кузьмін, «Главком»