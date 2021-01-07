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    Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

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    Станом на ранок 7 січня статки Маска оцінюються в $188,5 млрд - Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі
    Станом на ранок 7 січня статки Маска оцінюються в $188,5 млрд

    «Ну, повернемося до роботи...» – прокоментував Маск звістку про те, що він перший багатій у світі

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що після зростання ціни акцій Tesla на 4,8% у четвер Маск обійшов Безоса у рейтингу багатіїв.

    «Станом на 10:15 ранку в Нью-Йорку (17:15 за Києвом) статки Маска оцінюються в 188,5 млрд доларів - це на 1,5 мільярда доларів більше, ніж Безоса, який займав перше місце з жовтня 2017 року», - пише агентство.

    За останній рік статки Маска зросли на понад 150 млрд доларів. Bloomberg пише, що «це, можливо, найшвидший ріст багатства в історії».

    Це пов'язують із «безпрецедентним» ростом акцій Tesla (ріст на 743% у минулому році завдяки стабільному прибутку, включенню до індексу S&P 500 та ентузіазму як і з Уолл-стріт, так і з боку роздрібних інвесторів).

    «Незважаючи на свої астрономічні здобутки, Маск заявляв, що мало цікавиться матеріальними речами і має мало активів поза межами своїх часток в Tesla і SpaceX. Минулого місяця він говорив, що головною метою його багатства є пришвидшення еволюції людства до космічної цивілізації», - пише Bloomberg.

    «Я хочу мати можливість зробити якомога більший внесок  у місто на Марсі. Це просто великий капітал», - додав Маск.

    Про те, що Маск після росту акцій Tesla очолив рейтинг багатіїв, написало і Washington Post, котре належить Безосу.

    «Як дивно», - написав Маск у Twitter у відповідь на твіти щодо цієї новини. «Ну, повернемося до роботи...», - додав він.

    Раніше засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

    Теги: гроші бізнес рейтинг Tesla фінанси Ілон Маск SpaceX Amazon
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