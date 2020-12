Ілон Маск назвав рік, коли люди відправляться на Марс

Голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск розповів, що вже скоро перші люди полетять на Марс. Винахідник і мільярдер назвав орієнтовні строки відправлення космічної експедиції на червону планету. Про це пише CNBC.

«З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки», – сказав підприємець.

А ось корабель без команди зможе відправитися на Марс вже протягом двох років.

Зазначимо, що у вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі та екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

Причому під час презентації творіння Ілон Маск сміливо заявив, що Starship здатний перевозити до 100 осіб, і корабель може стати в майбутньому основою для колонізації Марса та Місяця.

Хоча будівництво самодостатнього міста на Марсі, на думку Маска, займе не один десяток років. Крім того, для цього потрібні тисячі польотів на «червону планету».

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g