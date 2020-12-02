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    У світі

    Ілон Маск назвав рік, коли люди відправляться на Марс

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    Маск впевнений, що така важлива для людства подія станеться вже дуже скоро - Ілон Маск назвав рік, коли люди відправляться на Марс
    Маск впевнений, що така важлива для людства подія станеться вже дуже скоро

    Маск поділився планами щодо колонізації Марса

    Голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск розповів, що вже скоро перші люди полетять на Марс. Винахідник і мільярдер назвав орієнтовні строки відправлення космічної експедиції на червону планету. Про це пише CNBC.

    «З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки», – сказав підприємець.

    А ось корабель без команди зможе відправитися на Марс вже протягом двох років.

    Зазначимо, що у вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі та екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

    Причому під час презентації творіння Ілон Маск сміливо заявив, що Starship здатний перевозити до 100 осіб, і корабель може стати в майбутньому основою для колонізації Марса та Місяця.

    Хоча будівництво самодостатнього міста на Марсі, на думку Маска, займе не один десяток років. Крім того, для цього потрібні тисячі польотів на «червону планету».

    Нагадаємо, що SpaceX і NASA запустили перший екіпаж на Міжнародну космічну станцію.

    До слова, Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс.

    Крім того, японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

    Зазначимо, що Китай відправив свою першу місію на Марс.

    Теги: США будівництво корабель NASA Україна Tesla Ілон Маск Twitter SpaceX
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