У Тернополі сталося масове отруєння в ресторані



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Після відвідування ресторану госпіталізували п'ятьох осіб

У Тернополі унаслідок отруєння після відвідування ресторану госпіталізували п'ятьох осіб. Про це повідомляє пресцентр Головного управління Держпродспоживслужби.

Зазначається, що всі п'ятеро осіб госпіталізовані до інфекційного відділення.

«Станом на 1 жовтня 2019 року в Тернополі за первинними повідомленнями зареєстровано п'ять випадків харчової токсикоінфекції серед учасників урочистої події, що відбулася 29 вересня 2019 року у ресторані Аляска за адресою вул. В.Великого 7А», - йдеться у повідомленні.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань, ймовірно, пов’язаних із закладом громадського харчування, фахівці розпочали розслідування.

З’ясовуються усі причини захворювання, кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області зафіксовано одразу два масові отруєння людей. Інформація про госпіталізацію осіб із харчовим отруєнням надійшла до поліції із Путильського та Сторожинецького районів. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей. За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження.