На Кіровоградщині від отруєння грибами померла 19-річна дівчина



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Матір з донькою отруїлися дикорослими грибами

У місті Олександрія Кіровоградської області через отруєння грибами померла 19-річна дівчина. Про це повідомили у пресслужбі Регіонального центру громадського здоров’я.

Так, матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла. Життю 46-річної матері нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що на Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації через гриби.

До слова, на початку вересня Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради нагадав правила безпеки під час збирання, купівлі і вживання в їжу грибів: