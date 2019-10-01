Весільні банкети на Буковині закінчилися отруєнням майже 60 осіб



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Усі потерпілі відчули себе зле після весільних обідів у ресторані

У Чернівецькій області зафіксовано одразу два масові отруєння людей. Інформація про госпіталізацію осіб із харчовим отруєнням надійшла до поліції із Путильського та Сторожинецького районів. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей. За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження, передає ГУ НП у Чернівецькій області.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 1-го жовтня, приблизно о 3-й годині ночі до чергової частини Путильського відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні, про те, що до приймального відділення поступили 11 місцевих жителів з гострим гастроентероколітом невстановленої етіології.

«Станом на 15:30 кількість хворих склала 50 осіб. Серед них – 9 неповнолітніх, віком від 5 до 15 років. Усі потерпілі 30-го вересня гостювали на весіллі в одному з ресторанів у селищі міського типу Путила», - йдеться у повідомленні.

Аналогічне повідомлення надійшло сьогодні вранці і до Сторожинецького відділу поліції. До місцевої лікарні з харчовим отруєнням звернулися 5 дорослих і 8-річна дитина, які 29-го вересня були на весіллі у ресторані в селищі міського типу Красноїльськ, повідомили правоохоронці.

«Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний, загрози життю та здоров'ю немає», - відзначили правоохоронці.

Поліцейські відібрали пояснення у лікарів та потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз. Проводяться досудові розслідування.