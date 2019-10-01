Отруєння солодощами на Рівненщині: кількість постраждалих зросла до 12



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Серед постраждалих четверо дітей

Всі постраждалі вживали кондитерські вироби, придбані в магазині у місті Березне

В місті Березне Рівненської області після вживання магазинних кондитерських виробів потрапили до лікарні 12 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Перші повідомлення про отруєння почали надходити 26 вересня. Станом на понеділок, 30 вересня, кількість постраждалих зросла до 12 осіб (серед них – четверо дітей). У захворілих, які першими звернулися за медичною допомогою, знайшли сальмонелу ентерітідіс.

Наголошується, що всі постраждалі вживали кондитерські вироби, придбані в магазині «Калач» в місті Березне.

Обласний лабораторний центр МОЗ закликає всіх, хто вживав придбані в цьому магазині солодощі, при появі симптомів захворювання (біль у животі, нудота, блювання, пронос) звертатися за медичною допомогою і не переносити хворобу «на ногах».

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих внаслідок отруєння.

До слова, в Одесі після харчування у шкільній їдальні отруїлися 53 учні.