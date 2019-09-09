У Трампа виступили за продовження повернення Україні ув'язнених в РФ



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Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон

Масштабний обмін РФ з Україною Болтон назвав «основною подією»

Сполучені Штати Америки очікують, що Росія після обміну полоненими 7 вересня видасть ще більше українських громадян.

Про це написав у Twitter радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

Масштабний обмін РФ з Україною утримуваними громадянами, який відбувся у суботу, Болтон назвав «основною подією».

«Цей обмін полоненими є основною подією. Ми сподіваємося, що в майбутньому все більше українських в'язнів возз'єднаються зі своїми сім'ями. США продовжують підтримувати народ України», - зазначив радник Дональда Трампа.

Як відомо, Держдеп США закликає Росію негайно звільнити всіх українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які лишаються незаконно ув’язненими та хоче бачити ознаки «більш активного діалогу між РФ та Україною.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.