У Трампа закликали ЄС ввести санкції проти Ірану
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США відкидають наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною
У США заявили, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою
Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану у зв’язку з її програмою балістичних ракет.
Про це повідомляє Associated Press.
Спеціальний посланник США в Ірані Брайан Хук відкинув наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною.
Він сказав журналістам під час поїздки до Брюсселя з державним секретарем Майком Помпео, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою та суперечить вимогам Ради Безпеки ООН.
Раніше стало відомо, що Іран має намір продовжити ракетні випробування.
Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.
Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША.