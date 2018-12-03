У Трампа закликали ЄС ввести санкції проти Ірану



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США відкидають наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною

У США заявили, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану у зв’язку з її програмою балістичних ракет.

Про це повідомляє Associated Press.

Спеціальний посланник США в Ірані Брайан Хук відкинув наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною.

Він сказав журналістам під час поїздки до Брюсселя з державним секретарем Майком Помпео, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою та суперечить вимогам Ради Безпеки ООН.

Раніше стало відомо, що Іран має намір продовжити ракетні випробування.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.

Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША.