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    У Трампа закликали ЄС ввести санкції проти Ірану

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    <p>США відкидають наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною</p> - У Трампа закликали ЄС ввести санкції проти Ірану

    США відкидають наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною

    У США заявили, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою

    Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану у зв’язку з її програмою балістичних ракет.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Спеціальний посланник США в Ірані Брайан Хук відкинув наполягання Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною.

    Він сказав журналістам під час поїздки до Брюсселя з державним секретарем Майком Помпео, що розробка і тестування ракет Ірану є загрозою та суперечить вимогам Ради Безпеки ООН.

    Раніше стало відомо, що Іран має намір продовжити ракетні випробування.

    Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.

    Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША.

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