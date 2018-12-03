Іран має намір продовжити ракетні випробування



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Іранський генерал заявив, що ракетні випробування проводяться для оборони країни

Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести «проводяться для оборони». Про це повідомляє DW.

«Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести «проводяться для оборони», - повідомив представник збройних сил Ісламської Республіки, генерал Абольфазль Шекарчі.

Шекарчі зазначив, що подібні ракетні випробування не є порушенням ніяких ядерних домовленостей.

«Ми будемо продовжувати розробку та випробування ракет. Це виходить за межі ядерних переговорів і є частиною нашої національної безпеки, для якої ми не будемо просити дозволу будь-якої країни», - підкреслив представник Ірану.

Однак, Шекарчі не підтвердив і не заперечив, що Іран дійсно проводив випробування нової ракети.

Нагадаємо, США мають намір звинуватити Іран у порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

Також Іран відключили від платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.