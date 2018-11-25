Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША
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Роухані готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав»
Президент Ірану Хасан Роухані закликав мусульман об’єднатися проти Сполучених Штатів Америки у зв’язку з відновленням Вашингтоном санкцій проти Ірану.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Він переконаний, що всі мусульмани світу повинні об’єднатися в боротьбі проти США, а не «розгортати червоні килими для злочинців».
«У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророку, нашому Корану і нашому ісламу», — заявив Роухані.
Він додав, що «коритися Заходу на чолі з Америкою — це зрада релігії і майбутніх поколінь».
Крім того, Роухані заявив, що готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав».
«І ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів, щоб це зробити», — підкреслив Роухані, натякаючи на контракти Саудівської Аравії зі США.
Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.