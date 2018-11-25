Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роухані готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав»

Президент Ірану Хасан Роухані закликав мусульман об’єднатися проти Сполучених Штатів Америки у зв’язку з відновленням Вашингтоном санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Він переконаний, що всі мусульмани світу повинні об’єднатися в боротьбі проти США, а не «розгортати червоні килими для злочинців».

«У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророку, нашому Корану і нашому ісламу», — заявив Роухані.

Він додав, що «коритися Заходу на чолі з Америкою — це зрада релігії і майбутніх поколінь».

Крім того, Роухані заявив, що готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав».

«І ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів, щоб це зробити», — підкреслив Роухані, натякаючи на контракти Саудівської Аравії зі США.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.