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    Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти CША

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    Роухані готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав»

    Президент Ірану Хасан Роухані закликав мусульман об’єднатися проти Сполучених Штатів Америки у зв’язку з відновленням Вашингтоном санкцій проти Ірану.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Він переконаний, що всі мусульмани світу повинні об’єднатися в боротьбі проти США, а не «розгортати червоні килими для злочинців».

    «У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророку, нашому Корану і нашому ісламу», — заявив Роухані.

    Він додав, що «коритися Заходу на чолі з Америкою — це зрада релігії і майбутніх поколінь».

    Крім того, Роухані заявив, що готовий «захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав».

    «І ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів, щоб це зробити», — підкреслив Роухані, натякаючи на контракти Саудівської Аравії зі США.

    Нагадаємо, офіційний Вашингтон оголосив про повне відновлення з 5 листопада всіх санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.

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