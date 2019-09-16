У Тунісі в лідери президентських перегонів вирвалися новачки



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Явка під час першого туру виборів склала лише 45%

Професор права Каіс Саід і медіа-магнат Набіль Каруї по результатам екзит-полів потрапляють в другий тур виборів на посаду президента Тунісу. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Саід вже встиг порівняти ці результати із революцією подібною до тої, яка відбулася в країні в 2011 році. В першому турі виборів глави держави брали участь нинішній і два колишніх очільники уряду, міністр оборони, колишній президент.

Юсеф Шахед, який на даний момент очолює кабінет міністрів Тунісу, визнав факт поразки в першому турі. Явка під час першого туру склала лише 45% - в 2014 році відповідний показник склав 63%.

Низьку явку вважають доказом того, що громадяни Тунісу розчарувалися в можливості правлячої політичної еліти вирішити ключові завдання, в тому числі збільшити соціальні витрати.

Нагадаємо, у Тунісі після смерті президента проходять дострокові вибори.

Перший тур голосування на виборах президента планувалося провести 17 листопада. Однак після смерті влітку експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі було ухвалено рішення про організацію дострокового голосування.

Дата другого туру поки не визначена. Виборча комісія має оголосити попередні результати першого туру до 17 вересня.

Нагадаємо, президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі помер у віці 92 років.