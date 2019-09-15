У Тунісі після смерті президента проходять дострокові вибори



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Очікується, що жоден з кандидатів у першому турі не здобуде необхідної для перемоги абсолютної більшості

У Тунісі в неділю, 15 вересня, проходить перший тур дострокових президентських виборів.

Під час голосування громадяни Тунісу матимуть змогу обирати між більш ніж 20-ма кандидатами в президенти, передає AFP.

За президентське крісло на нинішніх виборах змагатимуться як колишні, так і нинішні високопосадовці, є серед них й ісламісти, а також прихильники колишнього президента країни Зіна аль-Абідіна Бен Алі, котрий авторитарно правив до революції 2011 року, після чого залишив країну.

Серед провідних кандидатів - виконуючий обов'язки спікера парламенту Абдельфаттах Муру, якого висунула помірковано ісламістська партія «Ан-Нахда», керівник уряду Юсеф Шахед та міністр оборони Абдель Карим аз-Збіді.

До фаворитів у списку кандидатів на президентську посаду належить також туніський медіамагнат Набіль Каруї. Нині він перебуває за ґратами через підозри у відмиванні коштів.

Очікується, що жоден з кандидатів у першому турі не здобуде необхідної для перемоги абсолютної більшості.

Перший тур голосування на виборах президента планувалося провести 17 листопада. Однак після смерті влітку експрезидента Біжи Каїда ес-Себсі було ухвалено рішення про організацію дострокового голосування.

Дата другого туру поки не визначена. Виборча комісія має оголосити попередні результати першого туру до 17 вересня.

Нагадаємо, президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі помер у віці 92 років.

Джерело: DW