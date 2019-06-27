Помер президент Тунісу: йому було 92 роки



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Беджі Каїду Ес-Себсі було 92 роки

Президента Тунісу доставили у військовий госпіталь через серйозне захворювання

Президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі помер у віці 92 років. Про це повідомила газета Daily Sabah у четвер, 27 червня.

Раніше стало відомо, що президента Тунісу доставили у військовий госпіталь через серйозне захворювання. Ес-Себсі вже госпіталізували раніше минулого тижня.

Ес-Себсі був президентом Тунісу з кінця 2014 року. Нещодавно він оголосив, що не братиме участі в президентських виборах в листопаді, оскільки країною повинен керувати більш молодий чоловік.

Нагадаємо, 17 червня колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер у віці 67 років. Він зомлів під час судового засідання за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі помер прямо в будівлі суду.

Пізніше президент Туреччини Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві Мурсі. На думку Ердогана, Мурсі не помер з природних причин, а був убитий нинішньою владою країни. Він запевнив, що Туреччина зробить все, щоб притягнути владу Єгипту до відповідальності за вбивство в міжнародних судах. Крім того, він закликав Організацію ісламського співробітництва зробити те, що необхідно.

До слова, сьогодні у Тунісі прогриміли два вибухи, постраждало щонайменше дев’ятеро людей.