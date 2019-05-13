Саудівська Аравія заявила про диверсію щодо своїх танкерів в ОАЕ



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Очевидці зняли на відео один із вибухів, які сталися в порту в ОАЕ

Саудівський міністр наголосив на відповідальності світової спільноти в справі забезпечення безпеки нафтових танкерів

Міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

Про це в понеділок повідомляє Саудівське агентство друку.

«Два саудівських нафтових танкери стали метою саботажу в ексклюзивній економічній зоні ОАЕ. Одне з двох судів перебувало в дорозі для навантаження на нього нафти в порту Рас-Таннура з метою подальшої відправки до Сполучених Штатів клієнтам Saudi Aramco. Напад не привів до жертв і розливу нафти, проте було завдано істотної шкоди конструкціям двох судів», - зазначив міністр.

Аль-Фалех засудив диверсію, яка, за його словами, ставила перед собою за мету підірвати свободу морської навігації, а також негативно вплинути на безпечність доставки нафти споживачам по всьому світу.

Саудівський міністр наголосив на відповідальності світової спільноти в справі забезпечення безпеки нафтових танкерів, а також зменшення наслідків таких інцидентів для енергетичного ринку і глобальної економіки в цілому.

Раніше МЗС ОАЕ підтвердило, що напередодні чотири торгові судна «стали метою акту саботажу» у виключній економічній зоні держави, жертв і постраждалих, а також витоків «палива або будь-яких шкідливих субстанцій» не було зафіксовано. Влада країни почала розслідування інциденту у співпраці з місцевими та іноземними структурами.

انفجار در الفجيرة پس از ۱۷ ساعت تایید شد.#رشتو /۱

فجیره کجاست و چرا تا این حد اهمیت دارد؟

به گزارش میز نفت نام فجیره بیش از هر چیز ترمینال بزرگ نفتی این بندر و صادرات گسترده نفت خام شیخ نشین امارات از این ترمینال و دور زدن تنگه هرمز را در اذهان تداعی میکند...ادامه دارد/ pic.twitter.com/HG9BBDopRf — بابــــــــک (@hp_babak) 12 мая 2019 г.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.

Джерело: УНН