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    Саудівська Аравія заявила про диверсію щодо своїх танкерів в ОАЕ

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    Очевидці зняли на відео один із вибухів, які сталися в порту в ОАЕ - Саудівська Аравія заявила про диверсію щодо своїх танкерів в ОАЕ
    Очевидці зняли на відео один із вибухів, які сталися в порту в ОАЕ

    Саудівський міністр наголосив на відповідальності світової спільноти в справі забезпечення безпеки нафтових танкерів

    Міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

    Про це в понеділок повідомляє Саудівське агентство друку.

    «Два саудівських нафтових танкери стали метою саботажу в ексклюзивній економічній зоні ОАЕ. Одне з двох судів перебувало в дорозі для навантаження на нього нафти в порту Рас-Таннура з метою подальшої відправки до Сполучених Штатів клієнтам Saudi Aramco. Напад не привів до жертв і розливу нафти, проте було завдано істотної шкоди конструкціям двох судів», - зазначив міністр.

    Аль-Фалех засудив диверсію, яка, за його словами, ставила перед собою за мету підірвати свободу морської навігації, а також негативно вплинути на безпечність доставки нафти споживачам по всьому світу.

    Саудівський міністр наголосив на відповідальності світової спільноти в справі забезпечення безпеки нафтових танкерів, а також зменшення наслідків таких інцидентів для енергетичного ринку і глобальної економіки в цілому.

    Раніше МЗС ОАЕ підтвердило, що напередодні чотири торгові судна «стали метою акту саботажу» у виключній економічній зоні держави, жертв і постраждалих, а також витоків «палива або будь-яких шкідливих субстанцій» не було зафіксовано. Влада країни почала розслідування інциденту у співпраці з місцевими та іноземними структурами.

    Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.

    Джерело: УНН

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