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    У Пакистані внаслідок теракту загинули 10 людей

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    <p>За даними правоохоронців, вісім з десяти загиблих в Лахорі - працівники поліції</p> - У Пакистані внаслідок теракту загинули 10 людей

    За даними правоохоронців, вісім з десяти загиблих в Лахорі - працівники поліції

    Фото: Reuters

    Відповідальність за вибух у Лахорі взяла на себе група «Хізбул Ахрар»

    Внаслідок вибуху поблизу суфійського храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор загинули щонайменше 10 людей. Понад 20 осіб поранені.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Вибух пролунав в середу,  8 травня, на поліцейському блокпосту біля святилища. «Основною мішенню атаки були поліцейські», - заявив представник лахорської поліції Ашфак Хан.

    За даними правоохоронців, вісім з десяти загиблих - працівники поліції.

    Відповідальність за вибух взяла на себе група «Хізбул Ахрар», яка раніше відкололася від пакистанського «Талібану», що роками веде боротьбу з урядом країни. Екстремісти повідомили, що атаку було навмисне вчинено в той час, коли поруч з поліцейськими не мало бути цивільних.

    Суфії сповідують містичну форму ісламу, і їхні прихильники часто стають жертвами атак з боку радикальних суннітів. У 2010 році біля суфійського храму Дата-Дарбар вже було скоєно теракт, унаслідок якого загинули 42 особи, ще 175 людей дістали поранення.

    Джерело: DW

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