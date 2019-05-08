У Пакистані внаслідок теракту загинули 10 людей
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За даними правоохоронців, вісім з десяти загиблих в Лахорі - працівники поліції
Відповідальність за вибух у Лахорі взяла на себе група «Хізбул Ахрар»
Внаслідок вибуху поблизу суфійського храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор загинули щонайменше 10 людей. Понад 20 осіб поранені.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Вибух пролунав в середу, 8 травня, на поліцейському блокпосту біля святилища. «Основною мішенню атаки були поліцейські», - заявив представник лахорської поліції Ашфак Хан.
За даними правоохоронців, вісім з десяти загиблих - працівники поліції.
Відповідальність за вибух взяла на себе група «Хізбул Ахрар», яка раніше відкололася від пакистанського «Талібану», що роками веде боротьбу з урядом країни. Екстремісти повідомили, що атаку було навмисне вчинено в той час, коли поруч з поліцейськими не мало бути цивільних.
Суфії сповідують містичну форму ісламу, і їхні прихильники часто стають жертвами атак з боку радикальних суннітів. У 2010 році біля суфійського храму Дата-Дарбар вже було скоєно теракт, унаслідок якого загинули 42 особи, ще 175 людей дістали поранення.
Джерело: DW