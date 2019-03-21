У Вашингтоні визнали генерального прокурора України брехуном



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Генеральний прокурор Юрій Луценко

У Держдепі заявили, що такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам

Заява генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Україні Марі Йованович нібито дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати», неправдива.

Про це йдеться у відповіді представника Державного департаменту США.

«Посол Йованович представляє президента Сполучених Штатів в Україні, і Америка підтримує посла та її заяви. Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович», - йдеться у відповіді.

У Держдепі додали, що такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам.

«Україна, як і Сполучені Штати, вільна країна з вільною пресою. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими», - йдеться у відповіді представника Держдепу США.

Водночас зазначається, що такі напади «подвоюють рішучість» США допомагати Україні долати корупцію.

«Ми завжди наголошували на необхідності здійснення реформ, які відповідають вимогам українського народу, поставленими під час Революції гідності. Довгостроковий успіх і стійкість України залежить від її відданості курсу реформ, зокрема боротьбі з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані справі урядовці та міцні антикорупційні інституції», - йдеться у відповіді.

Також наголошується, що США «відданні тому, щоб співпрацювати з нашими партнерами в Україні».

«За браком політичної волі з боку України, як наприклад, з боку генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін», - йдеться у відповіді.

У Держдепі додали, що їм відомі повідомлення у ЗМІ щодо заяв керівника НАБУ.

«Ми радимо вам звернутися до НАБУ по коментарі щодо зазначених заяв», - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

Джерело: Українська правда