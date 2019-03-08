У Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк



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Пам'ять Катерини Гандзюк вшанували під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу

У США в четвер, 7 березня, вшанували пам'ять загиблої української активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над покращенням життя дітей, переміщених під час війни», - йдеться в повідомленні диппредставництва.

Раніше у столиці Польщі Варшаві з'явились таксі з наліпками «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Як відомо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

Згодом за Мангера внесли заставу.