У Варшаві з'явились таксі з наліпками «Хто замовив Катю Гандзюк?»



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Про Катю Гандзюк читатимуть в заторах, на світлофорах і паркінгах Варшави, - активісти

Сім автомобілів-таксі з наліпками з текстом «Kto zlecił Katię Handziuk?» та зображенням трагічно померлої української громадської активістки тепер їздитимуть вулицями столиці Польщі, - активісти

У столиці Польщі Варшаві з'явились таксі з наліпками «Хто замовив Катю Гандзюк?». Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, сім автомобілів-таксі з наліпками з текстом «Kto zlecił Katię Handziuk?» та зображенням трагічно померлої української громадської активістки тепер їздитимуть вулицями столиці Польщі.

«Про Катю Гандзюк читатимуть в заторах, на світлофорах і паркінгах Варшави», - наголошують у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

«Наша ініціатива перейшла межі України і поширюється активістами європейських країн. Світова спільнота знає про те, що в Україні відбувається з громадськими активістами, які борються з корупцією, не мовчать, проявляють ініціативу та мають свою точку зору. Тепер всі знатимуть про причетність керівної ланки Херсонської області до вбивства, прикривання «своїх» парламентарями, про затягування процесу пошуку організаторів», - говориться у повідомленні.

У спільноті обіцяють продовжувати «працювати на всіх фронтах, щоб відновити справедливість та покарати причетних до вбивства» і наголошують, що «тільки спільними діями можна не допустити закриття справи.

Як повідомлялося, Рада вирішила продовжити роботу ТСК, що розслідує вбивство Гандзюк.

Нагадаємо, в Раді сьогодні, 28 лютого, представили проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ТСК у справі Гандзюк не надавала слідству жодної інформації.

Варто додати, голова ТСК Борислав Береза підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована в парламенті і закликав Раду продовжити роботу комісії.

Також відзначимо, що Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Тимчасова слідча комісія ВР не передавала Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України ніякої офіційної інформації у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.



