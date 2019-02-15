За Мангера внесли майже 2,5 мільйона застави



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Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Мангер вже незабаром буде на волі

Адвокат Дмитро Ільченко заявив, що вніс за Владислава Мангера заставу, і їде до територіального управління казначейства для отримання підтвердження зарахування коштів до держбюджету

За голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі 2 млн 497 тис. грн. Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко, пише «Укрінформ».

«Я вніс за Владислава Миколайовича заставу, зараз їду до територіального управління казначейства для отримання підтвердження зарахування коштів до держбюджету», - сказав він.

За словами адвоката, наразі Мангер іще перебуває у СІЗО Служби безпеки, у захисту є інформація, що його направили на допит, хоча адвокатам про це не повідомляли.

Ільченко також повідомив, що після закритого судового засідання у Шевченківському райсуді столиці у захисту Мангера з'явилися підстави повідомити про вчинення злочину проти фігуранта справи Сергія Торбіна.

«Переглянувши диск на закритому судовому засіданні, у мене з'явилися підстави стверджувати, що працівники СБУ вчинили злочин проти Торбіна», - сказав Ільченко.