Суд заарештував Мангера з правом застави



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Мангера заарештували з заставою в майже 2,5 млн гривень

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера.

Про це повідомляє Insider.

Суд заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення застави. Сума застави - 2 млн. 497 тисяч гривень. Сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для Мангера арешт без права застави. Суддя Олександр Кипчарський зачитав рішення на четверту добу судових засідань.

Відзначимо, суддя проголосив рішення о 2:58 годин вночі 15 лютого.

Нагадаємо, прокуратура просила обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави. Звинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя. За даними слідства, за останні роки він перетинав кордон України 112 разів, а його сім'я володіє будинком у Відні.

Слід зазначити, що 3 березня закінчується строк досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Потім розслідування може бути продовжено, тоді продовжать і термін запобіжного заходу.