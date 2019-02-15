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    Суд заарештував Мангера з правом застави

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    Суд заарештував Мангера з правом застави

    Мангера заарештували з заставою в майже 2,5 млн гривень

    Шевченківський районний суд міста Києва заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера.

    Про це повідомляє Insider.

    Суд заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення застави. Сума застави - 2 млн. 497 тисяч гривень. Сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для Мангера арешт без права застави. Суддя Олександр Кипчарський зачитав рішення на четверту добу судових засідань.

    Відзначимо, суддя проголосив рішення о 2:58 годин вночі 15 лютого.

    Нагадаємо, прокуратура просила обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави. Звинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя. За даними слідства, за останні роки він перетинав кордон України 112 разів, а його сім'я володіє будинком у Відні.

    Слід зазначити, що 3 березня закінчується строк досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Потім розслідування може бути продовжено, тоді продовжать і термін запобіжного заходу.

    суд суддя розслідування
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