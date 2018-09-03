У вбивстві вченого Шитюка підозрюють його дальнього родича



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Затриманий за вбивство

За інформацією поліції, 24-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

Підозрюваний у вбивстві вченого і дослідника Голодомору Миколи Шитюка виявився його дальнім родичем.

Про це повідомив в. о. начальника Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Віктор Прокудін.

«Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний 24-річний чоловік, житель Миколаївського району. Він є далеким родичем потерпілого і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів корисливого, насильницького характеру, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків», - заявив Прокудін.

2 вересня поліція Миколаївської області повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві професора та вченого Миколи Шитюка.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 1 вересня, у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені В.А. Сухомлинського Миколу Шитюка.

Професор Микола Шитюк був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових робіт, опублікованих як в нашій країні, так і за кордоном.

З 2008 року обіймав посаду директора навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Джерело: 112 Україна