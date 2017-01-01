У Великобританії зафіксували рекордне падіння міграції на тлі Brexit

Левова частка спаду міграції до Великої Британії припадає на громадян ЄС - їх поменшало на 82 тисячі

Протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС, рівень чистої міграції до Великої Британії впав до рекордних показників. Про це повідомляє Reuters. Управління національної статистики Великобританії зазначає, що протягом 12 місяців від початку червня 2016 року, коли відбулося голосування стосовно Brexit, міграція до Британії



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Аеропорт у Лондоні

Левова частка спаду міграції до Великої Британії припадає на громадян ЄС - їх поменшало на 82 тисячі

Протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС, рівень чистої міграції до Великої Британії впав до рекордних показників.

Про це повідомляє Reuters.

Управління національної статистики Великобританії зазначає, що протягом 12 місяців від початку червня 2016 року, коли відбулося голосування стосовно Brexit, міграція до Британії скоротилася з 336 тисяч осіб до 230 тисяч.

Левова частка спаду міграції до Великої Британії припадає на громадян ЄС - їх поменшало на 82 тисячі.

Британський офіс статистики стверджує, що Brexit був одним з головних факторів падіння міграції.

Прем’єрка Британії Тереза Мей раніше обіцяла скоротити міграцію в країну з сотень до десятків тисяч.

Раніше стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.

ЗМІ також інформували, що Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit.

Джерело: УНН