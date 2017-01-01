Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit – ЗМІ

Конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть. Про це повідомляє The Times. За інформацією джерел у групі переговірників з боку Брюсселя, Тереза Мей запевнила, що її уряд готовий заплатити більшу суму заради того, щоб це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мей запевнила, що її уряд готовий заплатити більшу суму заради того, щоб почати переговори щодо торгівлі

Конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерел у групі переговірників з боку Брюсселя, Тереза Мей запевнила, що її уряд готовий заплатити більшу суму заради того, щоб це відкрило шлях до початку торгової частини переговорів у наступному місяці.

Однак, за інформацією інсайдерів, конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму.

«Тепер угода є здійсненною. Це – прорив», - сказав високопоставлений представник ЄС.

«Британці перерахують категорії, в яких вони хочуть виконати свої зобов'язання. Вони подадуть відмінні від Єврокомісії розрахунки, але для нас важливий сам принцип, а не конкретні цифри», - додав він.

За його словами, угода щодо виходу з ЄС не міститиме цифри.

«Важливо, щоб британці вказали, що буде зроблено і як. А не скільки», - зазначив представник ЄС.

Зазначається, що британським євроскептикам сама ідея засекретити розмір рахунку за вихід з ЄС буде не до душі, оскільки вони вже неодноразово висловлювали побоювання, що уряд може заплатити більше, ніж потрібно.

Джерело: Європейська правда