Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit – ЗМІ
- Вчора, 15:59
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Конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму
Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерел у групі переговірників з боку Брюсселя, Тереза Мей запевнила, що її уряд готовий заплатити більшу суму заради того, щоб це відкрило шлях до початку торгової частини переговорів у наступному місяці.
Однак, за інформацією інсайдерів, конкретні цифри не оприлюднюватимуться, щоб уникнути політичного шуму.
«Тепер угода є здійсненною. Це – прорив», - сказав високопоставлений представник ЄС.
«Британці перерахують категорії, в яких вони хочуть виконати свої зобов'язання. Вони подадуть відмінні від Єврокомісії розрахунки, але для нас важливий сам принцип, а не конкретні цифри», - додав він.
За його словами, угода щодо виходу з ЄС не міститиме цифри.
«Важливо, щоб британці вказали, що буде зроблено і як. А не скільки», - зазначив представник ЄС.
Зазначається, що британським євроскептикам сама ідея засекретити розмір рахунку за вихід з ЄС буде не до душі, оскільки вони вже неодноразово висловлювали побоювання, що уряд може заплатити більше, ніж потрібно.
Джерело: Європейська правда