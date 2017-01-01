Британські депутати критикують Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit
- Сьогодні, 16:37
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Опозиційним парламентарям не подобається те, що вони отримали неповні доповіді
У вівторок, 28 листопада, члени парламенту Великої Британії розкритикували прем’єра Терезу Мей через те, що уряд країни не був повністю відкритий із ними у питаннях економічних наслідків виходу із ЄС. Попередньо виконавча влада обіцяла поділитися із британськими депутатами висновками більше 50 окремих доповідей щодо наслідків такого кроку для різних секторів економіки. Однак, в кінці кінців, в понеділок було надано лише окремі частини доповідей, а інші частини було видалено через їх чутливий характер, як стверджують представники уряду. Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Депутат Кейр Стармер, який в опозиційній Лейбористській партії відповідає за питання Brexit, заявив про те, що кращі рішення є тими, які публічно обговорюють і тестують. Мей виправдовує таку часткову відкритість із парламентом тим, що вона має тримати інформацію в таємниці для покращення переговорних позицій.
Міністр із питань Brexit Девід Дейвіс мотивував часткову відкритість тим, що в уряду немає певності, що депутати тримали б в секреті дані, які вони дізналися б.
Загалом же мова йде про 57 доповідей, які стосуються 85% економіки Великої Британії.
Проте для представників Лейбористської партії і Шотландської національної партії такий підхід уряду є прикладом зневаги за їх словами. Стармер заявив про те, що уряд зобов’язаний передавати відповідні матеріали профільному комітету Палати громад, а якщо цього не буде, то його політична сила поставить це питання перед спікером.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть.