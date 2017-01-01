  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британські депутати критикують Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit

    Опозиційним парламентарям не подобається те, що вони отримали неповні доповіді
    У вівторок, 28 листопада, члени парламенту Великої Британії розкритикували  прем’єра Терезу Мей через те, що уряд країни не був повністю відкритий із ними у питаннях економічних наслідків виходу із ЄС. Попередньо виконавча влада обіцяла поділитися із британськими депутатами висновками більше 50 окремих доповідей щодо наслідків такого
    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка
    Прем'єр Великої Британії Тереза Мей
    Прем'єр Великої Британії Тереза Мей

    Опозиційним парламентарям не подобається те, що вони отримали неповні доповіді

    У вівторок, 28 листопада, члени парламенту Великої Британії розкритикували  прем’єра Терезу Мей через те, що уряд країни не був повністю відкритий із ними у питаннях економічних наслідків виходу із ЄС. Попередньо виконавча влада обіцяла поділитися із британськими депутатами висновками більше 50 окремих доповідей щодо наслідків такого кроку для різних секторів економіки. Однак, в кінці кінців, в понеділок було надано лише окремі частини доповідей, а інші частини було видалено через їх чутливий характер, як стверджують представники уряду. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Депутат Кейр Стармер, який в опозиційній Лейбористській партії відповідає за питання Brexit, заявив про те, що кращі рішення є тими, які публічно обговорюють і тестують. Мей виправдовує таку часткову відкритість із парламентом тим, що вона має тримати інформацію в таємниці для покращення переговорних позицій.

    Міністр із питань Brexit Девід Дейвіс мотивував часткову відкритість тим, що в уряду немає певності, що депутати тримали б в секреті дані, які вони дізналися б.

    Загалом же мова йде про 57 доповідей, які стосуються 85% економіки Великої Британії.

    Проте для представників Лейбористської партії і Шотландської національної партії такий підхід уряду є прикладом зневаги за їх словами. Стармер заявив про те, що уряд зобов’язаний передавати відповідні матеріали профільному комітету Палати громад, а якщо цього не буде, то його політична сила поставить це питання перед спікером. 

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей домовилась з Брюсселем щодо рахунку за Brexit у розмірі вищому за 40 мільярдів фунтів, однак фінальну суму не оприлюднюватимуть.

    Читайте також
    Brexit Тереза Мей Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ