ЗМІ: Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit
- Сьогодні, 23:39
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The Telegraph зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро
Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit, що відкриває шлях до торгової частини переговорів.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах ЄС і Британії.
Два джерела підтвердили, що згоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з Олівером Робінсом, головним переговірником віж Британії.
Видання зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро.
Зазначається, що домовленості були досягнуті перед критично важливою зустріччю президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і прем’єрки Британії Терези Мей наступного тижня.
Сьогодні стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.
Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.
Джерело: Європейська правда