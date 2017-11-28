ЗМІ: Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit

The Telegraph зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро

Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit, що відкриває шлях до торгової частини переговорів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах ЄС і Британії. Два джерела підтвердили, що згоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з



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The Telegraph зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро

Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit, що відкриває шлях до торгової частини переговорів.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах ЄС і Британії.

Два джерела підтвердили, що згоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з Олівером Робінсом, головним переговірником віж Британії.

Видання зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро.

Зазначається, що домовленості були досягнуті перед критично важливою зустріччю президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і прем’єрки Британії Терези Мей наступного тижня.

Сьогодні стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.

Джерело: Європейська правда