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    ЗМІ: Великобританія та ЄС досягли згоди щодо рахунку за Brexit

    The Telegraph зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро
    Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit, що відкриває шлях до торгової частини переговорів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах ЄС і Британії. Два джерела підтвердили, що згоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з
    • Сьогодні, 23:39
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    The Telegraph зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро

    Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit, що відкриває шлях до торгової частини переговорів.

    Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах ЄС і Британії.

    Два джерела підтвердили, що згоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з Олівером Робінсом, головним переговірником віж Британії.

    Видання зазначає, що фінальна цифра рахунку відкрита для інтерпретацій, однак коливається в межах 45-55 млрд євро.

    Зазначається, що домовленості були досягнуті перед критично важливою зустріччю президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і прем’єрки Британії Терези Мей наступного тижня.

    Сьогодні стало відомо, що британські депутати критикують прем’єра Терезу Мей за доповіді щодо економічних наслідків Brexit.

    Як повідомлялося, Британія і ЄС засекретять розмір рахунку за Brexit.

    Джерело: Європейська правда

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