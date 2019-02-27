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    У Венеції туристів змусять платити за короткострокові відвідини міста

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    Від податку будуть звільнені туристи, які мають оплачені місця у хостелах Венеції - У Венеції туристів змусять платити за короткострокові відвідини міста
    Від податку будуть звільнені туристи, які мають оплачені місця у хостелах Венеції

    До кінця 2019 року плата за відвідини Венеції складатиме 3 євро, а наступного року зросте вдвічі

    Відвідини Венеції туристами, які не мають оплаченого житла у місцевому готелі чи хостелі, стане платним.

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    Про це повідомляє AP.

    Влада Венеції затвердила новий податок для туристів, які приїжджають у місто на короткий строк. Очікується, що отримані від податку кошти підуть на благоустрій історичного центру, зокрема збір сміття і прибирання територій.

    До кінця 2019 року плата за відвідини Венеції складатиме 3 євро, а наступного року зросте вдвічі. Також передбачається, збільшення плати за в’їзд до міста до 10 євро у дні з високим напливом туристів.

    Податок передбачає низку винятків, зокрема, для тих, хто народився, живе чи навчається у Венеції, для дітей молодше 6 років і людей, які відвідують родичів. Також, згідно з зі схемою нового податку, від нього будуть звільнені і ті туристи, які мають оплачені місця у хостелах Венеції. Відвідувачі готелів вже сплачують місцевий податок, включений у вартість номера.

    Податок можна буде сплатити у туристичних і транспортних агентствах. За несплату передбачений штраф до 450 євро.

    У рішенні місцевої ради не уточнюється, коли нова схема запрацює, однак початкові плани з її застосування, висловлені у січні, передбачали запровадження плати вже з 1 травня.

    Масовий туризм є давньою проблемою Венеції і її основним джерелом доходів. Через високий наплив туристів у місті спостерігаються великі натовпи людей, постійно зростають ціни на житло і зменшується кількість місцевого населення.

     

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