Ryanair запускає рейси Київ-Мадрид



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З Києва до Мадрида можна буде дістатися прямим рейсом за 4 години 15 хвилин

Вартість квитків починатиметься від 19.99€

Найбільший бюджетний авіаперевізник Ryanair анонсував початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида з жовтня 2019 року.

Про це повідомляє Avianews.

Згідно з оприлюдненим розкладом, рейси будуть виконуватися по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Час в дорозі складе 4 години 15 хвилин.

Повідомляється, що вартість квитків починатиметься від 19.99€.

Запуск рейсів Київ-Мадрид в Ryanair назвали складовою частиною розширеного зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлено найближчим часом.

З осені 2018 року Ryanair літає з Києва в інше місто Іспанії - Барселону з частотою чотири рейси на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва до Греції. Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях, Київ-Афіни стартує 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах. Придбати квитки за ціною від 19,99 євро можна вже зараз.