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    У Венесуелі повністю відновили енергопостачання

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    У Венесуелі повністю відновили енергопостачання

    Енергосистема відновлена за винятком деяких секторів муніципалітетів

    Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес повідомив, що із 14 березня повністю відновиться подача електроенергії у країні.

    Про це повідомляє портал El Pitazo.

    «Сьогодні (13 березня) на 100 відсотків відновлена подача електричної енергії на національному рівні», - заявив Родрігес в ефірі державного телебачення.

    При цьому він указав, що енергосистема відновлена за винятком деяких секторів муніципалітетів Барута і Ель-Атильо, де був зареєстрований вибух електричних підстанцій.

    Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.

    Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.

    Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

    вибух телебачення міністр
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