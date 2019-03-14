У Венесуелі повністю відновили енергопостачання
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Енергосистема відновлена за винятком деяких секторів муніципалітетів
Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес повідомив, що із 14 березня повністю відновиться подача електроенергії у країні.
Про це повідомляє портал El Pitazo.
«Сьогодні (13 березня) на 100 відсотків відновлена подача електричної енергії на національному рівні», - заявив Родрігес в ефірі державного телебачення.
При цьому він указав, що енергосистема відновлена за винятком деяких секторів муніципалітетів Барута і Ель-Атильо, де був зареєстрований вибух електричних підстанцій.
Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.
Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.
Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.